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"Рома" с минимальным счетом одолела "Фиорентину"

"Рома" с минимальным счетом одолела "Фиорентину" В матче 36-го тура Серии А по футболу "Рома" обыграла "Фиорентину"
Футбол
27 июля 2020 г. 01:38
Рома с минимальным счетом одолела Фиорентину

В матче 36-го тура Серии А по футболу "Рома" обыграла "Фиорентину".

Как передает Report, встреча прошла в столице Италии на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметился французский полузащитник Джордан Верету, дважды реализовавший пенальти.

У проигравшей команды единственный гол забил Никола Миленкович.

После этой победы римляне набрали 64 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

"Фиорентина" с 43 баллами идет на 12-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке "Roma" "Fiorentina"ya minimal hesabla qalib gəlib
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