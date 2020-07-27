"Рома" с минимальным счетом одолела "Фиорентину"

В матче 36-го тура Серии А по футболу "Рома" обыграла "Фиорентину"

В матче 36-го тура Серии А по футболу "Рома" обыграла "Фиорентину".

Как передает Report, встреча прошла в столице Италии на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметился французский полузащитник Джордан Верету, дважды реализовавший пенальти.

У проигравшей команды единственный гол забил Никола Миленкович.

После этой победы римляне набрали 64 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

"Фиорентина" с 43 баллами идет на 12-й строчке.