Известные футболисты покидают Турцию

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Известные футболисты принимают решение покинуть Турцию после попытки госпереворота в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Huriyyet, после футболиста "Бешикташа" Марио Гомеза, покинуть страну решил и голландский форвард "Фенербахче" Робин ван Перси.

В своих комментариях они отмечают, что "это было трудное решение" и просят болельщиков понять их.

Отметим, что голландец забил в прошлом году 22 гола в 48 матчах.