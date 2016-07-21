Известные футболисты покидают Турцию

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Известные футболисты принимают решение покинуть Турцию после попытки госпереворота в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на Huriyyet, после футболиста "Бешикташа" Марио Гомеза, покинуть страну решил и голландский форвард "Фенербахче" Робин ван Перси.
В своих комментариях они отмечают, что "это было трудное решение" и просят болельщиков понять их.
Отметим, что голландец забил в прошлом году 22 гола в 48 матчах.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости