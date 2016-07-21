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    Известные футболисты покидают Турцию

    Футболист Бешикташа Марио Гомез и форвард Фенербахче Робин ван Перси приняли решение уехать из Турции

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Известные футболисты принимают решение покинуть Турцию после попытки госпереворота в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Huriyyet, после футболиста "Бешикташа" Марио Гомеза, покинуть страну решил и голландский форвард "Фенербахче" Робин ван Перси.

    В своих комментариях они отмечают, что "это было трудное решение" и просят болельщиков понять их.

    Отметим, что голландец забил в прошлом году 22 гола в 48 матчах.

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