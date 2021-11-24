Роберт Левандовски поставил новый рекорд в Лиге чемпионов

09:23

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поставил новый рекорд в Лиге чемпионов УЕФА.

Как передает Report, 33-летний нападающий забил гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:1).

Поляк открыл счет на 14-й минуте, повторив свой же рекорд в 9 результативных матчах подряд в европейском клубном турнире.

Ранее Левандовски забивал в девяти встречах Лиги чемпионов подряд в сезоне 2019/2020.

Бывший игрок сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой и выступающий за "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду показали такой результат только единожды.