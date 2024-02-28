О нас

"Реал" следом за Килианом Мбаппе купит его брата Этана

"Реал" следом за Килианом Мбаппе купит его брата Этана Мадридский "Реал" купит младшего брата Килиана Мбаппе - Этана.
Футбол
28 февраля 2024 г. 02:46
Реал следом за Килианом Мбаппе купит его брата Этана

Мадридский "Реал" купит младшего брата Килиана Мбаппе - Этана.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, Мбаппе и его семья попросили "Реал" подписать 17-летнего Этана Мбаппе. В испанском клубе дали согласие на вторую сделку.

"Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили "Реал" также подписать его брата Этана Мбаппе. Клуб подумал и в конечном итоге согласился", - отметил журналист Эдуардо Инда.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе-младший провел всего лишь минуту.

Нынешний контракт Мбаппе-старшего с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский "Реал" летом по окончании соглашения с французским клубом. На "Сантьяго Бернабеу" уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
23 февраля 2024 г. 01:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi