"Реал" следом за Килианом Мбаппе купит его брата Этана

Мадридский "Реал" купит младшего брата Килиана Мбаппе - Этана.

Мадридский "Реал" купит младшего брата Килиана Мбаппе - Этана.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, Мбаппе и его семья попросили "Реал" подписать 17-летнего Этана Мбаппе. В испанском клубе дали согласие на вторую сделку.

"Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили "Реал" также подписать его брата Этана Мбаппе. Клуб подумал и в конечном итоге согласился", - отметил журналист Эдуардо Инда.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе-младший провел всего лишь минуту.

Нынешний контракт Мбаппе-старшего с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский "Реал" летом по окончании соглашения с французским клубом. На "Сантьяго Бернабеу" уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.