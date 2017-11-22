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    "Реал" первая команда, выигравшая 50 выездных матчей в Лиге чемпионов

    Реал обогнал Барселону, в активе которой 49 побед на полях соперников

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде разгромил кипрский АПОЭЛ со счётом 6:0.

    Как передает Report, уже в первом тайме «сливочные» забили четыре гола в ворота соперника, включая дубль Карима Бензема, а после перерыва дважды отличился звёздный нападающий мадридцев Криштиану Роналду.

    Эта победа стала для «сливочных» 50-й, добытой в гостях в рамках Лиги чемпионов. По этому показателю «Реал» вышел на чистое первое место, обогнав «Барселону», в активе которой 49 побед на полях соперников.

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