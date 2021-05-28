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"Реал", "Барселону" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов

"Реал", "Барселону" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может дисквалифицировать "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге
Футбол
28 мая 2021 г. 06:36
Реал, Барселону и Ювентус могут исключить из Лиги чемпионов

Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может дисквалифицировать "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.

Об этом Report передает со ссылкой на Football Italia.

"На данный момент ситуация такова, что две статьи в уставе УЕФА, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Нет определённой санкции за нарушение статьи 51, поэтому решение полностью находится в полномочиях УЕФА, и они могут пойти на крайние меры", — отметила Кристиллин.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" до сих пор не объявили о своём выходе из турнира.

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