"Реал", "Барселону" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов

Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может дисквалифицировать "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге

Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может дисквалифицировать "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.

Об этом Report передает со ссылкой на Football Italia.

"На данный момент ситуация такова, что две статьи в уставе УЕФА, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Нет определённой санкции за нарушение статьи 51, поэтому решение полностью находится в полномочиях УЕФА, и они могут пойти на крайние меры", — отметила Кристиллин.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" до сих пор не объявили о своём выходе из турнира.

