​"Реал", "Барселона" и МЮ заработали более 500 млн. евро за 2015 год

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Испанские футбольный клубы "Реал" и "Барселона", а также английский "Манчестер Юнайтед" заработали более 500 млн. евро за 2015 год.

Как передает Report, об этом говорится в годовом исследовании компании Deloitte, оказывающей услуги в области консалтинга и аудита.

Первое место рейтинга самых прибыльных клубов занимает "Реал", в минувшем году заработавший 577 млн. евро. Мадридский клуб возглавляет список на протяжении 11 лет. Второе место занимает "Барселона", чей доход по итогам года составляет 560,8 млн. евро. На третьей строчке расположился МЮ, заработавший 519,5 млн. евро.

Как отмечается в отчете, впервые в истории сразу три клуба преодолели отметку в 500 млн. евро дохода по итогам года. Суммарная прибыль 20 самых богатых клубов мира составила рекордные 6,6 млрд. евро, что на 8% больше, чем в 2014 году. В десятку самых прибыльных клубов также вошли "Пари Сен-Жермен" (480,8 млн. евро дохода), "Бавария" (474), "Манчестер Сити" (463,5), "Арсенал" (435,5), "Челси" (420), "Ливерпуль" (391,8) и "Ювентус" (323,9). Всего в списке 20 самых прибыльных клубов находятся девять представителей английской премьер-лиги. Помимо вышеперечисленных клубов, это "Тоттенхэм" (257,5 млн. дохода; 12-е место), "Ньюкасл" (169,3; 17), "Эвертон" (165,1; 18) и "Вест Хэм" (160,9; 20).