Рашад Садыгов: Это чемпионство для меня является чем-то совершенно иным

Шемаха. 10 мая. REPORT.AZ/ "Я испытываю разные чувства. Впервые я переживаю радость чемпионства в качестве главного тренера".

Об этом в заявлении ширванскому бюро Report отметил капитан национальной команды Азербайджана Рашад Садыгов, которому в качестве главного тренера U19 "Карабаха" удалось добиться чемпионства команды.

По словам 35-летнего специалиста, чемпионство далось нелегко: "Игра была интересной. Как "Карабах", так и "Габала" были достойны победы. В конечном счете, обрадовались мы. Чемпионство далось очень трудно. В первых турах мы потеряли множество очков. В первом туре мы проиграли команде "Зиря", а в третьем туре потеряли очки на встрече с "Нефтчи". В начале чемпионата мы находились на 7-8 месте. Затем, постепенно, стали улучшать результаты. Ребята также много работают. В конечном счете, нам удалось стать чемпионами. Как для меня, так и для футболистов это было важным шагом с точки зрения карьеры".

В качестве футболиста в этом сезоне Р.Садыгов стал победителем Премьер-лиги Азербайджана в составе "Карабаха" и завоевал кубок страны. Победа в Лиге U-19 стала его третьим титулом. Завоеванные титулы опытный игрок сравнил следующим образом: "Каждый имеет свое место и свои трудности. Однако, естественно, это чемпионство для меня является чем-то совершенно иным".

В сезоне 2017-2018 основная команда "Карабаха" будет бороться в Лиге чемпионов, а команда U-19 – в Молодежной лиге УЕФА. По словам Р.Садыгова, пока рано говорить о том, какому из турниров в этом случае он отдаст предпочтение.

Отметим, что в матче XXXI тура в Лиге U-19 "Карабах" одержал победу над "Габалой" (3:1), и стал чемпионом, опередив команду на 10 очков за 2 тура до завершения.