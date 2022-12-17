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ПСЖ предложит новый контракт Месси сразу после ЧМ-2022 в Катаре

ПСЖ предложит новый контракт Месси сразу после ЧМ-2022 в Катаре Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" собирается продлить контракт с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.
Футбол
17 декабря 2022 г. 22:29
ПСЖ предложит новый контракт Месси сразу после ЧМ-2022 в Катаре

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" собирается продлить контракт с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, французский клуб предложит аргентинцу новый контракт сразу после завершения чемпионата мира - 2022.

В 19 матчах за ПСЖ Месси забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач. В эти дни он принимает участие в чемпионате мира-2022, где сборная Аргентины дошла до финала.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.

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