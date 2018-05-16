Прошла встреча с каратистами-призерами чемпионата Европы

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта прошла встреча с каратистами, завоевавшими медали на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад.

Как сообщает Report, на встрече присутствовали заведующий спортивным отделом министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов, вице-президент Рахман Хатамов, генсек Миргасан Сеидов, тренеры и спортсмены.

Отметим, что в соревнованиях в различных весовых категориях Азербайджан представили 17 спортсменов.

Нурана Алиева (50 кг) и Роман Гейдаров (ката) завоевали бронзовую, Шахин Атамов (84 кг) и Ирина Зарецка (68 кг) - серебряную медали.

Завоевав золотую медаль, Рафаэль Агаев стал 11-кратным чемпионом Европы.