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Примера: "Реал" разгромил "Гранаду" и поднялся на первое место

Примера: "Реал" разгромил "Гранаду" и поднялся на первое место На стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде в рамках 14-го тура испанской Примеры "Гранада" принимала "Реал". Гости одержали разгромную победу - 4:1.
Футбол
21 ноября 2021 г. 21:42
Примера: Реал разгромил Гранаду и поднялся на первое место

На стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде в рамках 14-го тура испанской Примеры "Гранада" принимала "Реал". Гости одержали разгромную победу - 4:1.

Как передает Report, счет был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий мадридцев Марко Асенсио. На 25-й минуте гол забил защитник "сливочных" Начо.

На 34-й минуте нападающий "Гранады" Луис Суарес сократил результат. Но, во второй тайме на 56 и 67 минутах Винисиус Жуниор и Ферлан Менди довели счет до разгрома.

Мадридский "Реал" набрал 30 очков в 13 встречах и возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2021/2022. "Гранада" (11) - на 18-м месте.

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