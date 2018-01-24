Президент УЕФА прокомментировал вопрос применения системы видеоповторов

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу введения в использование системы видеоповторов (VAR).

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, руководитель структуры заявил, что пока далеко не все судьи знакомы с системой видеоповторов. По его мнению, то же самое можно говорить и о болельщиках.

"Считаю, что пока слишком рано вносить это в правила. Нужно обучать арбитров и всех, кто работает с системой. Тогда мы сможем адаптировать VAR для всех соревнований. Как юрист, я полагаю, что важно понимать определение тех или иных правил. Например, офсайд - это когда преимущество атакующего игрока над тем, кто в защите. Но если у игрока длинные ноги или длинный нос, то это офсайд? Нет. Это противоречит правилу. Но когда люди смотрят повтор, то говорят: "Один сантиметр – это офсайд". Я считаю это проблемой", – заявил Чеферин.

Отметим, что решение системы VAR повлияло на исход 8 процентов матчей с ее применением.