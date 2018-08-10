Президент ПФЛ: Остается надеяться, что дела бизнесменов наладятся, и они будут инвестировать в футбол

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ После жеребьевки I Дивизиона сезона 2018/2019 президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев ответил на вопросы журналистов.

Report представляет вниманию читателей это интервью.

- На этот раз в летнее окно арбитры не прошли учебно-тренировочные сборы за рубежом. Не создаст ли это проблем для них?

- Если арбитры судят на учебно-тренировочных сборах 5-10 игр, какой смысл им ехать за рубеж? Этим летом ввиду небольшого количества товарищеских матчей за рубежом они не поехали на учебно-тренировочные сборы. Это никак не связано с финансами.

- В Грузии 4 футбольные лиги. Почему у нас их не так много?

- У нас есть лиги в нижних возрастных группах. Каждое свое соревнование они представляют лигой, как тот бедняк, прозвавший свою собаку "Серебро". Мы могли бы сколотить любительскую лигу, но к чему все это?! До каких пор АФФА будет финансировать клубы? Мы никак не можем получить стороннюю финансовую поддержку.

- Изменение в лимите оставит в стороне некоторых футболистов. Хотелось бы услышать Ваше отношение к данному вопросу…

- Выступающий в Премьер-лиге молодой футболист получает зарплату в размере 1500-2000 манатов. Если 25-летний футболист будет играть в дивизионе за 500 манатов, каким будет его будущее? Чем играть в футбол, пусть лучше поищет себе иную работу.

- В последние годы команда, ставшая победителем I Дивизиона, не может завоевать путевку в Премьер-лигу. Сколько лет это еще будет продолжаться?

- Это от нас не зависит. Остается надеяться, что дела бизнесменов наладятся, и они будут инвестировать в футбол.

- 10 из выступавших в последних 2-х сезонах клубов не будут представлены в новом сезоне. Сколькие из них были отлучены от игры из-за договорных матчей?

- Клубы, не представившие свои документы, не были допущены к чемпионату (смеется). Вы хотите выудить у меня информацию, но я не стану называть имен.