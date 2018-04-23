Президент "Нефтчи": Мы вновь ощутили воздух Европы - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент футбольного клуба "Нефтчи" Кямран Гулиев дал интервью Report после матча XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Габалу".

- Ваша команда проиграла "Габала" именно в кубке и осталась вне финала и Евролиги. За счет чего вы смогли собраться и победить того же соперника в чемпионате?

- В первую очередь, было желание. Потому что наши шансы выйти в Европу не иссякли. Такие шансы есть, и команда постаралась доказать, что тот горький проигрыш был случайностью. Как вы знаете, из-за красной карточки мы полчаса играли вдесятером. Я считаю, мы одержали достойную победу.

- Проигрыш днем ранее "Зиря" стал дополнительным стимулом. Потому что за счет победы был шанс подняться на 4-е место, а в случае завоевания "Габалой" кубка, владелец этого места тоже отправится в Евролигу. Это реально…

- Безусловно. Для того, чтобы занять это 4-е место мы должны были победить обязательно и за счет желания добились этого. По голевым ситуациям мы опередили соперников. Были эпизоды, где мы могли отличиться, но не забили. Достаточно напомнить об эпизоде, где Намик Алескеров вышел один на один. Мы играли против очень сильной команды. Но наши футболисты за счет своего желания принесли нам 3 очка. Мы вновь ощутили воздух Европы. В этом туре чемпионом стал "Карабах", я хочу их поздравить. Обращаясь к нашим болельщикам, хочу сказать, чтобы поддерживали команду до конца чемпионата. Несмотря на то, что этот проигрыш сказался на всех, я обращаюсь к фанатам и прошу поддержать "Нефтчи". Мы едины с болельщиками.

- Сектор группы болельщиков Forza "Нефтчи" был пуст. В чем причина этого?

- Мы проведем разбирательство. Однако мы знаем, что это было связано с предыдущей игрой, с матчем кубка.

- Болельщики бойкотировали игру?

- Нет, речь совершенно не о бойкоте. Возможно, из-за того, что произошло между ними и полицией.

- Как вы оцениваете шансы на 3-ю ступень, которая дает прямой пропуск в Евролигу?

- Сейчас у нас разница в 2 очка с занимающим третью позицию "Сумгайытом". Все возможно. Разумеется, самая высокая наша возможность занять 3-е место. Команда будет бороться, чтобы завершить чемпионат именно на этой позиции.

- "Нефтчи" приступил к трансферным подготовкам для нового сезона. Могли бы вы рассказать об этом?

- Нет, это невозможно. Информации так много, что мы не знаем, какую нужно сообщать. С другой стороны, я бы и не хотел, это было бы неправильно. Есть футболисты, которые пойдут искать себе другой клуб, если сейчас назвать их имя.

- Мы не просим конкретных имен футболистов. Расскажите, как в общем идут дела.

- Дела идут хорошо.

- Значит, вышедший в турне по Европе спортивный директор Джейхун Султанов уже чего-то добился…

- Джейхун Султанов сейчас не в стране. Не стоит этого скрывать. Сообщить что-то сможем только в конце мая.

- Ситуация с главным тренером решится тогда же?

- У нас есть главный тренер.

- Вы продолжите работу с Тарланом Ахмедовым?

- В завершении сезона заканчиваются контракты с большинством футболистов и с главным тренером. Это нормально, так везде. Сейчас у нас есть главный тренер, и говорить что-то еще не имеет смысла. Вы сами видите, как он подготовил команду к игре