Президент испанской Ла Лиги: Суперлига – не решение, а смерть футбола

Хавьер Тебас, президент Профессиональной футбольной лиги Испании, которая проводит Ла Лигу, раскритиковал главу "Реала" Флорентино Переса за создание Суперлиги.

Хавьер Тебас, президент Профессиональной футбольной лиги Испании, которая проводит Ла Лигу, раскритиковал главу "Реала" Флорентино Переса за создание Суперлиги.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 69-летний функционер опубликовал соответствующий пост на своей странице в Twitter.

"В декабре 2020 года я говорил, что Флорентино Перес был довольно невежественным. Но сейчас он сбился с пути. Футбол совершенно не разрушен, как он говорит, и Суперлига, которая является одной из проблем, не является решением. Это смерть футбола", – написал Тебас, сопроводив пост хэштегами "Плохое оправдание» и "Флорентино Перес – спаситель, нет, спасибо".