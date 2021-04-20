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Президент испанской Ла Лиги: Суперлига – не решение, а смерть футбола

Президент испанской Ла Лиги: Суперлига – не решение, а смерть футбола Хавьер Тебас, президент Профессиональной футбольной лиги Испании, которая проводит Ла Лигу, раскритиковал главу "Реала" Флорентино Переса за создание Суперлиги.
Футбол
20 апреля 2021 г. 16:38
Президент испанской Ла Лиги: Суперлига – не решение, а смерть футбола

Хавьер Тебас, президент Профессиональной футбольной лиги Испании, которая проводит Ла Лигу, раскритиковал главу "Реала" Флорентино Переса за создание Суперлиги.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 69-летний функционер опубликовал соответствующий пост на своей странице в Twitter.

"В декабре 2020 года я говорил, что Флорентино Перес был довольно невежественным. Но сейчас он сбился с пути. Футбол совершенно не разрушен, как он говорит, и Суперлига, которая является одной из проблем, не является решением. Это смерть футбола", – написал Тебас, сопроводив пост хэштегами "Плохое оправдание» и "Флорентино Перес – спаситель, нет, спасибо".

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Версия на азербайджанском языке La Liqanın prezidenti: "Superliqa futbolun ölümüdür"

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