Президент Хорватии вместе с футболистами отпраздновала победу над Россией

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе с футболистами отпраздновала победу национальной команды над сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Как сообщает Report, после матча Грабар-Китарович пришла в раздевалку, поздравила игроков и сделала совместное фото, которое опубликовал игрок сборной Хорватии Марко Пьяца в своём Twitter.

Президент Хорватии переживала за сборную своей страны из VIP-ложи вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.