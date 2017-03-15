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    Президент Федерации футзала Азербайджана избран членом Исполнительного комитета АФФА

    Кандидатура Заура Ахундова выдвинута Отраслевой федерацией футбола

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На очередной отчетной конференции АФФА прошли выборы на одну вакансию в Исполнительном комитете.

    Как сообщает Report, на данное место единогласно был избран Заур Ахундов, занимающий должность президента Федерации футзала Азербайджана. Он заменит ушедшего из жизни Миркямиля Рагимова.

    Отметим, что кандидатура Заура Ахундова в членство Исполнительного комитета была выдвинута Отраслевой федерацией футбола. 

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