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    Президент "Бешикташ": Посещение Азербайджана в этом году подтверждено

    Фиктер Орман: В Азербайджане невероятное количество поклонников Бешикташ

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Мы можем завоевать симпатию в мусульманских странах. Например, в Азербайджане невероятное количество поклонников "Бешикташ". В прошлом году мы не смогли туда поехать. Однако посещение Азербайджана в этом году подтверждено".

    Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Ватан" заявил президент клуба "Бешикташ" Фикрет Орман.

    Руководитель клуба отметил, что поездка в Китай лишь начало, в целом планируется посещение 10-12 стран: "Китай - начало для нас. На Дальнем Востоке, где находятся Пакистан и Индия, проживает около миллиарда мусульман. Мы не "Реал Мадрид", "Барселона" или "Манчестер Юнайтед". Привлечь болельщиков от команд, имеющих в составе Месси, Роналду, Ибрагимовича, не легко. Мы отправимся в Казахстан, Индонезию, Малайзию и проведем там игры. Наша цель примерно 10-12 стран".

    Отметим, что "Бешикташ" 16 июля отправится в Китай и в течение 4-дневного визита проведет два матча.

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