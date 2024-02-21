Президент Аргентины назвал лучшего игрока в истории футбола

Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил игру форварда "Интер Майами" Лионеля Месси и легенду "альбиселесте" Диего Марадоны, выбрав из них лучшего игрока в истории футбола.

Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил игру форварда "Интер Майами" Лионеля Месси и легенду "альбиселесте" Диего Марадоны, выбрав из них лучшего игрока в истории футбола.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

"Марадона был замечательным футболистом, который подарил нам несколько незабываемых моментов. Но, на мой взгляд, он был не лучшим. В то же время я считаю, что его несправедливо критиковали на человеческом уровне, поскольку то, что он делал со своей жизнью, было его делом. Ваша жизнь, ваша собственность.

Месси — величайший игрок всех времён. Есть статья под названием "Месси невозможен", в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах игры. Он феномен", — приводит слова Милея AS.

Отметим, Хавьер Милей занял пост президента Аргентины в декабре 2023 года.