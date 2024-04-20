Премьер-лига: "Зиря" в меньшинстве победила "Нефтчи"

В Премьер-лиге Азербайджана состоялся очередной матч XXXI тура.

В Премьер-лиге Азербайджана состоялся очередной матч XXXI тура.

Как передает Report, во второй игре дня "Зиря" принимала "Нефтчи".

Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе "орлов" отличились Рагим Садыхов (43-я минута), Фуад Байрамов (78), Владислав Кулач (85). Единственный гол за "черно-белых" забил Эмин Махмудов (19).

Отметим, что на 67-й минуте матча игрок хозяев Джейхун Нуриев получил вторую желтую карточку, после чего был удален с поля.

Благодаря этой победе "Зиря" увеличила количество своих очков до 49 и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы. "Нефтчи" (47) опустился на четвертое место.

Напомним, что в первом матче дня "Карабах" сыграл вничью с "Габалой" (2:2).

Тур завершится 21 апреля.