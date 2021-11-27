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Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" одержал очередную победу

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" одержал очередную победу 16:50
Футбол
27 ноября 2021 г. 17:37
Премьер-лига Азербайджана: Сабах одержал очередную победу

Стартовал XII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первой игре дня "Сабах" принял "Кешлю".

На встрече, состоявшейся на Bank Respublika Arena, победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. В составе "Сабаха" голы забили на 4-й минуте Амин Сейдиев, на 12-й минуте – Алексей Исаев. На 47-й минуте Садио Тункаре удалось сократить счет.

Таким образом, "Сабах" завоевал вторую подряд и четвертую за 5 туров победу, доведя число очков до 14 и утвердившись на 5-й строчке. "Кешля" с 10 очками на 7-м месте.

Сегодня также "Нефтчи" примет "Сабаил". Остальные две встречи тура состоятся 28 и 29 ноября, соответственно "Сумгайыт" примет "Зира", а "Габала" - "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" növbəti qələbəsini qazanıb

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