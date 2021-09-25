Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" вышел в лидеры

Стартовал 5-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первом матче дня "Карабах" принимал "Кешля". Встреча, проходившая на стадионе "ASK Arenа" завершилась вничью 1:1.
Счет на 20-й минуте открыл Абдулла Зубир, головой отправив мяч в сетку ворот гостей.
После перерыва, на 71-й минуте Алдаир Нето восстановил равновесие в счете.
Таким образом, "Кешля" набрала свое первое очко в сезоне. Сегодняшняя ничья вывела "Карабах" лидеры, набравший 11 очко.
Отметим, что во втором матче дня "Сабаил" примет "Зиря".
Завершится тур 26 сентября матчами "Сабах-Нефтчи" и "Сумгайыт-Габала".