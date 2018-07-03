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    Представители УЕФА находятся в Баку в связи с финальным матчем Лиги Европы 2019 года

    © affa.az

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В целях ознакомления с процессом подготовки к предстоящему в 2019 году на Бакинском олимпийском стадионе финальному матчу Лиги Европы с визитом в Баку находятся представители проекта Лига Европы-2019 УЕФА. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на Бакинском олимпийском стадионе состоялась встреча между сотрудниками АФФА, членами местной операционной группы и представителями соответствующего проекта УЕФА.  

    Здесь представили обширную информацию о работах по подготовке к финальной встрече, провели широкий обмен мнениями. 

    Визит делегации в составе 18 человек продлится до 5 июля. 

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