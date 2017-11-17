Представители УЕФА находятся в Баку в связи с чемпионатом Европы 2020 года

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Представители УЕФА находятся в Баку для ознакомления с подготовительными работами к чемпионату Европы, который организуют в 2020 году в 13 городах.

Как сообщает Report, сегодня в административном здании АФФА делегация во главе с генсеком структуры Эльханом Мамедовым встретилась с главой проекта городов-хозяев ЕВРО-2020 Гийомом Пуассоном и менеджером по фан-зонам Томасом Глоором.

На встрече представителям УЕФА рассказали о проделанной работе в столице Азербайджана касательно чемпионата Европы и ответили на интересующие их вопросы. Также они посетят территории, где будут расположены фан-зоны, которые построят на время проведения ЕВРО-2020.

Отметим, что Бакинский олимпийский стадион примет 4 матча ЕВРО-2020 (3 групповой стадии и 1 четвертьфинал).