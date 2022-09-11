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Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Нант"

Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Нант" Поступили в продажу билеты на матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Карабах" сыграет в Баку против французской команды "Нант" 15 сентября.
Футбол
11 сентября 2022 г. 12:50
Поступили в продажу билеты на матч Карабах - Нант

Поступили в продажу билеты на матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Карабах" сыграет в Баку против французской команды "Нант" 15 сентября.

Как сообщает Report, стоимость билетов составляет 5, 20, 30, 75 и 100 манатов, в зависимости от сектора.

Билеты можно приобрести в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, на сайте Iticket.az, в фан-шопе "Карабаха" в ТЦ Park Bulvar, в пунктах продажи в ТЦ 28 Mall и Gənclik Mall.

По удостоверению личности можно приобрести 3 билета.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Нантом" начнется в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Nant" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

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