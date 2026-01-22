Посольство Германии поздравило "Карабах" с победой
Футбол
- 22 января, 2026
- 12:11
Посольство Германии в Азербайджане поздравило ФК "Карабах" с одержанной накануне победой над "Айнтрахтом".
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети.
"Сердечно поздравляем ФК "Карабах" с победой со счетом 3:2 над "Айнтрахтом Франкфурт"! Посол Хорлеманн и группа сотрудников посольства Германии в Баку вчера присутствовали на стадионе. Это был захватывающий матч и прекрасный футбольный вечер в уникальной атмосфере Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова", - отмечается в публикации.
