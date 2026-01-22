Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Посольство Германии поздравило "Карабах" с победой

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 12:11
    Посольство Германии поздравило Карабах с победой

    Посольство Германии в Азербайджане поздравило ФК "Карабах" с одержанной накануне победой над "Айнтрахтом".

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети.

    "Сердечно поздравляем ФК "Карабах" с победой со счетом 3:2 над "Айнтрахтом Франкфурт"! Посол Хорлеманн и группа сотрудников посольства Германии в Баку вчера присутствовали на стадионе. Это был захватывающий матч и прекрасный футбольный вечер в уникальной атмосфере Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова", - отмечается в публикации.

    Посольство Германии ФК "Карабах" победа поздравление ФК "Айнтрахт"
    Almaniya səfirliyi "Qarabağ"ı qələbə münasibətilə təbrik edib
    German embassy congratulates Qarabag FK on victory over Eintracht

