İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Almaniya səfirliyi "Qarabağ"ı qələbə münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 11:46
    Almaniya səfirliyi Qarabağı qələbə münasibətilə təbrik edib

    Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi "Qarabağ"ı ötən gün "Ayntraxt Frankfurt" üzərində qazandığı qələbə münasibəti ilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Qarabağ" FK-nı "Ayntraxt Frankfurt" üzərində 3-2 hesablı qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Səfir Horlemann və Almaniyanın Bakıdakı səfirliyinin bir qrup əməkdaşı dünən stadionda idi. Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionun unikal atmosferində həyəcanlı bir oyun və gözəl bir futbol axşamı oldu", - paylaşımda qeyd olunub.

    Посольство Германии поздравило "Карабах" с победой
    German embassy congratulates Qarabag FK on victory over Eintracht

    Son xəbərlər

    12:32

    Finlandiyanın Baş naziri Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:27

    Azərbaycan üzrə yanvar ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    12:26

    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda VAR sistemi işləyib

    Futbol
    12:25

    Avstraliyada atışma nəticəsində üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:24

    Almaniyada 250 kiloluq bomba aşkarlanıb, 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir

    Digər ölkələr
    12:24

    Gürcüstanın Azərbaycandan təbii qaz alışına çəkdiyi xərc azalıb

    Energetika
    12:23

    Komitə sədri: Səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır

    Milli Məclis
    12:22

    İmişlidə ikimərtəbəli ev yanıb

    Hadisə
    12:22

    Ötən il Azərbaycanda istehsalatda 610 bədbəxt hadisə baş verib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti