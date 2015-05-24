​Полузащитник “Барселоны” Хави попрощался с “Камп Ноу”

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Полузащитник «Барселоны» и легенда клуба Хави Эрнандес попрощался со стадионом «Камп Ноу» и болельщиками после завершения последнего тура Чемпионата Испании.

Как передает Report, в четверг игрок сообщил о своем уходе из «Барселоны» после 17 сезонов в первой команде, 765 матчей и на данный момент 23 титулов.

Болельщики на стадионе громко приняли своего капитана, который поднял над головой свой восьмой титул Ла Лиги в карьере. Президент Испанской федерации по футболу Анхель Мария Вильяр вручил Хави 23-й кубок Ла Лиги в истории «Барселоны», который команда отпраздновала со своими болельщиками.

«Огромное вам спасибо за все», – сообщил Хави, начав плакать прямо посреди стадиона и праздничных конфетти. «От всего сердца спасибо, вы сделали меня самым счастливыми человеком сегодня и за эти 17 сезонов. Вы не представляете, насколько я горжусь «Барселоной» – мы лучший клуб в мире, чтобы не говорили», – добавил игрок.

После окончания нынешнего сезона Хави покинет «Барселону» и продолжит карьеру в Катаре.