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Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже

Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже Сборная Аргентины одержала победу над командой Бразилии со счетом 1:0 в матче южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже. Соревнования проходят в Венесуэле.
Футбол
12 февраля 2024 г. 05:08
Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже

Сборная Аргентины одержала победу над командой Бразилии со счетом 1:0 в матче южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже. Соревнования проходят в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч на 78-й минуте забил Лусиано Гонду.

В финальную группу южноамериканского отбора вышли четыре команды - сборные Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и Парагвая. На Олимпийские игры отберутся две лучшие команды. Аргентинцы после трех матчей набрали пять очков и обеспечили себе место в первой двойке, бразильцы с тремя очками идут третьими и лишились шансов на участие в парижской Олимпиаде. Сборные Парагвая и Венесуэлы проведут очный матч позднее, в этой встрече определится обладатель второй путевки на Игры.

На данный момент известны 11 из 16 участников мужского олимпийского турнира - сборная Франции примет участие в соревнованиях как хозяйка Олимпиады, также на Играх, помимо Аргентины, сыграют команды Доминиканской Республики, Египта, Израиля, Испании, Мали, Марокко, Новой Зеландии, США и Украины.

Сборная Бразилии является победителем последних двух футбольных турниров на Олимпийских играх - 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya millisi Argentinaya uduzaraq Paris Olimpiadasına vəsiqə qazana bilməyib

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