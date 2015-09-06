Отборочные матчи ЧЕ-2016 по футболу пройдут в воскресенье в трех группах

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Квалификация чемпионата Европы по футболу 2016 года в воскресенье продолжится играми в отборочных группах А, B и H.

В воскресенье оформить выход в финальную часть могут сразу две команды из группы А. Чтобы впервые в истории гарантировать путевку на чемпионат Европы, исландцам достаточно сыграть вничью со сборной Казахстана, встреча пройдет в Рейкьявике. Команда Чехии решит вопрос выхода на турнир в случае победы над латвийцами в Риге при условии, что сборная Нидерландов не сможет обыграть на выезде команду Турции. Встреча в Конье определит расстановку сил на данном этапе в борьбе за третье место в группе.

Также может определиться первая квалифицировавшаяся команда и из группы B. Победа над израильтянами гарантирует команде Уэльса первую путевку в финальную стадию крупного турнира с чемпионата мира 1958 года. Чтобы сохранить шансы на прямое попадание во Францию, сборной Кипра необходимо дома обыгрывать занимающую второе место команду Бельгии. В третьем матче группы встретятся аутсайдеры - Босния и Герцеговина - Андорра.

В группе H практически определилась тройка команд, которая разыграет две прямые путевки. В очном поединке встретятся две из них - сборные Норвегии и Хорватии. Норвежцы в случае победы переместятся на второе место. Правда, число очков у хорватов зависит от итогов дисциплинарного расследования. Болгарам, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на поездку во Францию, необходимо на выезде обыгрывать итальянцев. В еще одном матче встретятся аутсайдеры группы - команды Мальты и Азербайджана.