Определился очередной соперник известного бойца Федора Емельяненко

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Определился очередной соперник неоднократного чемпиона мира по смешанным боям (MMA) Федора Емельяненко.

Как сообщает Report, им стал индийский спортсмен Джайдип Сингх.

Встреча состоится 31 декабря в Японии. Емельяненко, который в настоящее время продолжает тренироваться, отправится в Японию 25 декабря.

Отметим, что Джайдип Сингх родился в Индии, однако с 3-летнего возраста проживает в Японии. За свою карьеру 28-летний спортсмен провел 19 боев, 2 из них завершил преждевременно. Федор Емельяненко в последний раз выходил на ринг в июне 2012 года. Из 40 боев в 35 он одержал победу, 12 из которых завершились нокаутом.