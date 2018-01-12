Определился главный тренер соперника сборной Азербайджана

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Определился главный тренер сборной Молдовы по футболу, которая встретится в товарищеском матче со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Молдавской федерации футбола, это Александр Спиридон.

С 58-летним специалистом подписан контракт по системе 1 + 1. Спиридону будут помогать Андрей Мартин и в качестве тренера по работе с вратарями Сергей Ботнараш. В ближайшее время будут названы имена еще 2 тренеров.

Сборная Молдовы приступит к учебно-тренировочным сборам 13 января, 27 января команда встретится со сборной Южной Кореи, а 30 января со сборной Азербайджана. Обе встречи состоятся в турецкой Анталье.

Отметим, что Александр Спиридон и ранее работал в сборной Молдовы. В 2001 году в его дебютном матче именно над сборной Азербайджана была одержана победа со счётом 2:0. Спиридон работал в молодёжной сборной Молдовы, в местных клубах "Тилигул", "Нистру", "Зимбру". В 2004-2016 гг. в украинском "Шахтёре", а с мая 2016 года по май 2017 года в российском "Зените" опытный специалист был помощником главного тренера Мирча Луческу. В настоящее время Луческу возглавляет сборную Турции.