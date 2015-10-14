​Определились 20 команд-участниц Евро-2016

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ После заключительного тура квалификации Евро-2016 стали известны 20 команд, которые следующим летом сыграют во Франции.

Как передает Report, на чемпионате Европы 2016 года выступят: Франция, Албания, Австрия, Бельгия, Чехия, Англия, Германия, Исландия, Италия, Северная Ирландия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Испания, Словакия, Швейцария, Уэльс, Хорватия и Турция.

Еще четыре команды-участницы европейского первенства станут известны после стыковых матчей, в которых примут участие сборные Украины, Дании, Швеции, Ирландии, Словении, Норвегии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.