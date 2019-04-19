Определён лучший футболист недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил имя футболиста, который был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report, им стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинский игрок оформил дубль в матче с "Манчестер Юнайтед".

В числе претендентов на эту награду также были: защитник "Аякса" Матейс де Лигт, форвард "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин и нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Де Лигт забил победный гол в игре с "Ювентусом" на счету Сон Хын Мина дубль в ворота "Манчестер Сити", а в активе Фирмино точный удар во встрече с "Порту".

Напомним, что на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: "Барселона" — "Манчестер Юнайтед" (3:0), "Ювентус" — "Аякс" (1:2), "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм Хотспур" (4:3), "Порту" — "Ливерпуль" (1:4).