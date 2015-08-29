Олег Кононов: C "Габала" нужно будет считаться

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "Я хорошо знаю главного тренера "Габалы" – Романа Григорчука. Это сильный специалист, работавший с украинскими клубами".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт футбольного клуба "Краснодар", об этом сказал, комментируя итоги жеребьевки Лиги Европы УЕФА, главный тренер клуба Олег Кононов.

По его словам, не так давно Р.Григорчук вывел в Лигу Европы одесский "Черноморец", и там команда выступила достаточно удачно: "Сейчас цвета "Габалы" защищают несколько футболистов из Украины, которые мне также знакомы, так что с этим соперником тоже нужно будет считаться".

О.Кононов, тем не менее, назвал фаворитом группы С, в которую попал российский клуб, немецкую "Боруссию": "Нам необходимо хорошо подготовиться и отдать все силы, всю свою энергию, чтобы достойно выступить и постараться выйти из группы".

В свою очередь, полузащитник российской команды Юрий Газинский сказал, что ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов "ПАОК" и "Габалу": "На игры с этими командами необходимо тоже настраиваться самым серьезным образом. Шансы выйти из группы у нас, конечно же, есть. Нужно только играть в тот футбол, в который мы умеем играть, и подходить с полной ответственностью ко всем без исключения матчам".