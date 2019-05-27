Очередное новшество на финале Лиги Европы в Баку

Названо очередное новшество на финале Лиги Европы УЕФА между "Арсеналом" и "Челси" в Баку.
Как сообщает Report, в заявках команд на решающий матч вместо 18 будут включены 23 игрока. Таким образом, на скамейках запасных будут 12 игроков.
25 мая "Арсенал" прибыл в столицу Азербайджана с 24 игроками. Тренер Унай Эмери не сможет воспользоваться услугами одного игрока в финальном матче. Другой финалист "Челси" прибудет в Баку сегодня вечером.
Кроме этого, впервые в финале Лиги Европы будет использована Система видеопомощи арбитрам (VAR).
Напомним, финальный матч между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси" состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.
Təbriz QuliyevАвтор новости