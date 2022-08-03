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Объявлены стартовые составы клубов "Карабах" и "Ференцварош"

Объявлены стартовые составы клубов "Карабах" и "Ференцварош" Объявлены стартовые составы "Карабаха" и венгерского "Ференцвароша", которые сойдутся в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку.
Футбол
3 августа 2022 г. 19:20
Объявлены стартовые составы клубов Карабах и Ференцварош

Объявлены стартовые составы "Карабаха" и венгерского "Ференцвароша", которые сойдутся в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт европейской футбольной организации, команды выйдут на поле в следующем составе:

"Карабах": 1. Шахруддин Магомедалиев, 2. Гара Гараев, 8. Марко Янкович, 10. Абдулла Зубир, 11. Квабена Овусу, 13. Бахлул Мустафазаде, 19. Филип Озобич, 25. Ибрагима Ваджи, 27. Торал Байрамов, 29. Марко Вешович, 55. Бадави Гусейнов.

Запасные игроки: 23. Лука Гугешашвили, 89. Амин Рамазанов, 4. Рахиль Мамедов, 6. Жулио Ромао, 15. Леандро Андраде, 18. Исмаил Ибрагимли, 22. Муса Гурбанлы, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 77. Рамиль Шейдаев, 90. Нариман Ахундзаде.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Ференцварош": 90. Денеш Дибус, 3. Сами Ммаэ, 4. Матс Кнустер, 10. Токмак Нгуен, 13. Андерсон Эсити, 16. Кристоффер Закариассен, 17. Элдар Чивич, 20. Адама Траоре, 21. Эндре Ботка, 70 Франк Боли, 93. Айсса Ляйдуни.

Запасные игроки: 1. Адам Богдан, 61. Саболч Мергл, 5. Мухамед Бешич, 15. Аднан Ковачевич, 19. Балинт Вечеи, 23. Лоранд Паска, 25. Расмус Теландер, 28. Карлос Ауски, 44. Степан Лончар, 50. Маркиньос, 76. Кристиан Листес.

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Отметим, что матч пройдет сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" və "Ferentsvaroş"un start heyətləri açıqlanıb

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