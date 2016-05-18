Обнародованы время и место выборов президента УЕФА

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Определено время и место проведения выборов нового президента УЕФА.
Как сообщает Report, об этом после заседания Исполнительного комитета в Базеле заявил вице-президент УЕФА Григорий Суркис.
Он отметил, что выборы пройдут 14 сентября в Афинах. Кандидаты на пост президента УЕФА должны представить свои заявления до 20 июля.
Отметим, что прежний президент УЕФА Мишель Платини отстранен от деятельности в связи с обвинением в коррупции. Он руководил организацией с 2007 года.
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