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    Обнародованы время и место выборов президента УЕФА

    Кандидаты должны представить свои заявления до 20 июля

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Определено время и место проведения выборов нового президента УЕФА.

    Как сообщает Report, об этом после заседания Исполнительного комитета в Базеле заявил вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

    Он отметил, что выборы пройдут 14 сентября в Афинах. Кандидаты на пост президента УЕФА должны представить свои заявления до 20 июля.

    Отметим, что прежний президент УЕФА Мишель Платини отстранен от деятельности в связи с обвинением в коррупции. Он руководил организацией с 2007 года. 

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