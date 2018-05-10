Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Объявлены судейские назначения XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, считающийся центральной встречей тура матч "Сумгайыт" - "Габала" поручен рефери ФИФА Алияру Агаеву.
12 мая (суббота)
"Сумгайыт" - "Габала"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ингилаб Мамедов
Kapital Bank Arena, 19:00 (CBC Sport/прямая трансляция)
"Кешля" – "Карабах"
Арбитры: Рашад Ахмедов, Мехман Махмудов, Намик Гусейнов, Рагим Гасанов
İnter Arena, 17:00 (CBC Sport/прямая трансляция)
"Нефтчи" - "Сабаиль"
Арбитры: Рауф Джаббаров, Князь Амирасланов, Нахид Алиев, Зия Насиров
Dalğa Arena, 19:00
"Зиря" - "Кяпяз"
Арбитры: Рамиль Диниев, Искендер Алиев, Эльман Керимов, Вугар Гасанли
стадион Спортивного комплекса "Зиря", 19:00.
Təbriz QuliyevАвтор новости