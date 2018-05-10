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    Объявлены судейские назначения XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Объявлены судейские назначения XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, считающийся центральной встречей тура матч "Сумгайыт" - "Габала" поручен рефери ФИФА Алияру Агаеву. 

    12 мая (суббота)

    "Сумгайыт" - "Габала"

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ингилаб Мамедов

    Kapital Bank Arena, 19:00 (CBC Sport/прямая трансляция)

    "Кешля" – "Карабах"

    Арбитры: Рашад Ахмедов, Мехман Махмудов, Намик Гусейнов, Рагим Гасанов

    İnter Arena, 17:00 (CBC Sport/прямая трансляция)

    "Нефтчи" - "Сабаиль"

    Арбитры: Рауф Джаббаров, Князь Амирасланов, Нахид Алиев, Зия Насиров 

    Dalğa Arena, 19:00

    "Зиря" - "Кяпяз" 

    Арбитры: Рамиль Диниев, Искендер Алиев, Эльман Керимов, Вугар Гасанли

    стадион Спортивного комплекса "Зиря", 19:00. 

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