Объявлены судейские назначения XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана

10 мая, 2018 19:31

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Объявлены судейские назначения XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, считающийся центральной встречей тура матч "Сумгайыт" - "Габала" поручен рефери ФИФА Алияру Агаеву. 12 мая (суббота) "Сумгайыт" - "Габала" Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ингилаб Мамедов Kapital Bank Arena, 19:00 (CBC Sport/прямая трансляция) "Кешля" – "Карабах" Арбитры: Рашад Ахмедов, Мехман Махмудов, Намик Гусейнов, Рагим Гасанов İnter Arena, 17:00 (CBC Sport/прямая трансляция) "Нефтчи" - "Сабаиль" Арбитры: Рауф Джаббаров, Князь Амирасланов, Нахид Алиев, Зия Насиров Dalğa Arena, 19:00 "Зиря" - "Кяпяз" Арбитры: Рамиль Диниев, Искендер Алиев, Эльман Керимов, Вугар Гасанли стадион Спортивного комплекса "Зиря", 19:00.

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