Новый главный тренер "Нефтчи": Я понимаю и беру на себя эту ответственность

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Я благодарен президенту клуба "Нефтчи", руководству клуба за предоставленную мне эту возможность. Я благодарен моим итальянским агентам".

Как сообщает Report, об этом на церемонии официального подписания контракта на Бакинском олимпийском стадионе сказал новый главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин. Он рассказал о целях в своем новом клубе:

- Будущий сезон будет трудным. Однако "Нефтчи" - клуб с самой большой историей. Я верю, что мы хорошо начнем сезон с имеющим цели клубом. Находящиеся в клубе тоже имеют большие цели. Я благодарен за представленный видеоролик обо мне. Тогда я был моложе (смеется – ред.).

53-летний итальянский специалист позже ответил на вопросы журналистов.

- Как произошел ваш приход в "Нетфчи"?

- Я знал клуб "Нетфчи". Он провел встречи с итальянским "Интером" и другими командами в Евролиге. После того, как мы встретились с президентом, сразу же пришли к согласию. Не осталось нужды дополнительно обсуждать условия, уточнять.

- Всех чемпионств "Нефтчи" добились местные тренеры. Если вам это удастся, вы попадете в историю…

- Я амбициозен как главный тренер. Я верю, что вместе с "Нефтчи" мы предпримем успешные шаги, покажем хорошие результаты. Я много лет работаю в различных частях мира в этой сфере. Я понимаю и беру на себя эту ответственность.

- Просмотрели ли вы игры "Нефтчи" после получения предложения? Какие позиции следует укрепить?

- Я посмотрел несколько игр. Мы слегка обсудили с руководством клуба вопрос игроков. У нас есть определенные идеи. Будем их пересматривать.

- Поставлена ли перед Вами задача чемпионства, и если да, хорошо ли вы знаете "Карабах"?

- "Нефтчи" тоже завоевал достаточно титулов и вовсе не уступает "Карабаху". Надо говорить не о прошлом, а о будущем. Впереди ждет новый сезон. Чемпионат будет сложным не только для нас, но и для других клубов. Здесь главное не в том, из какой страны прибыл футболист, а каково его мышление.

- По сравнению с "Шерифом" бюджет "Нефтчи" больше или меньше? Достаточно ли этого бюджета, чтобы завоевать чемпионство?

- Моя обязанность в клубе - быть главным тренером. Бюджет – тонкий вопрос. Его вы должны обсуждать с руководством клуба. Вместе с руководством мы постарается поднять уровень клуба.

- Оба вратаря "Нефтчи" - азербайджанцы. Думаете ли Вы привлечь иностранного голкипера?

- Сейчас у нас не 2, а 3 вратаря. Одному из них 21 год. У этих вратарей есть контракты. На сегодня мы полностью довольны ими.

- Итальянские тренеры предпочитают защитный футбол. "Нефтчи" же всегда показывал атакующий футбол. Какой будет философия игры команды?

- Могу вас уверить, что не буду строить игроков в линию на защите (смеется). Мой стиль – агрессивный футбол. В предыдущих командах я пользовался системой 4-3-3. Естественно, в зависимости от матча меняются условия. В целом, я применял агрессивный стиль футбола. Будут игры, где больше будем пользоваться защитной стратегией, будут те, в которых наоборот.

- "Шериф" считается молдавским "Нефтчи". Почему вы ушли оттуда?

- За полтора года моего руководства "Шерифом" команда добилась больших успехов. Никаких проблем с клубом не было. Я сам решил сменить место работы.

- Предшествующие вам главные тренеры на фоне неудач жаловались на нехватку времени. Если в еврокубках постигнет неудача, вы тоже будет приводить причиной нехватку времени?

- До классификационного этапа Евролиги осталось мало времени. Однако вместе с помощниками за короткие сроки мы постараемся подготовиться.

- Вы знаете, что 5 из 8 клубов в Премьер-лиге финансируются из одного источника?

- Безусловно, я познакомился с азербайджанскими клубами. Однако я интересовался не финансовыми, а спортивными аспектами. Финансовые вопросы меня не интересуют.