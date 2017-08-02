Неймар заявил о нежелании продолжать карьеру в "Барселоне"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" объявила о том, что футболист Неймар желает покинуть клуб.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

По информации, 25-летний бразильский нападающий, получив разрешение руководства клуба, не участвовал в тренировке команды, состоявшейся сегодня утром: "Неймар до этой тренировки заявил о том, что не хочет продолжать карьеру в "Барселоне". Поэтому футболисту в связи с решением вопросов относительно своей будущей карьеры разрешено не участвовать в тренировках команды".

Отметим, что ожидается переход Неймара во французский "ПСЖ" за 222 млн евро.