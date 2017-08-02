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    Неймар заявил о нежелании продолжать карьеру в "Барселоне"

    25-летний бразильский нападающий не участвовал в тренировке команды, состоявшейся сегодня утром

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" объявила о том, что футболист Неймар желает покинуть клуб.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

    По информации, 25-летний бразильский нападающий, получив разрешение руководства клуба, не участвовал в тренировке команды, состоявшейся сегодня утром: "Неймар до этой тренировки заявил о том, что не хочет продолжать карьеру в "Барселоне". Поэтому футболисту в связи с решением вопросов относительно своей будущей карьеры разрешено не участвовать в тренировках команды".

    Отметим, что ожидается переход Неймара во французский "ПСЖ" за 222 млн евро.

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