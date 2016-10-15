"Нефтчи" представил ПФЛ заявочный лист бразильского футболиста

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" внес в заявку имя нового футболиста Жонаса Энрике Пессалли.

Об этом сообщил Report начальник технико-спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Замик Гусейнов.

26-летний бразильский полузащитник будет выступать в составе "черно-белых" под 90-м номером. Клуб не представил ПФЛ документы других футболистов – защитника Махира Шюкюрова и сербского вратаря Бобана Байковича.

Отметим, что Пессалли будет выступать за "Нефтчи" до конца сезона. Он выступал за клубы "Гремио Баруери", "Анже" и "Лусон".