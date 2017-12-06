"Нефтчи" из-за договорного матча освободил от должности тренера-методиста

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" освободил от должности пожизненно отстраненного от любой деятельности, связанной с футболом, тренера-методиста Агакиши Мехтизаде после недавних случаев манипуляции результатами матчей.

Как сообщает Report со ссылкой на столичного представителя, после недавних случаев манипуляции результатами матчей Topaz Премьер-лиги, бакинский клуб провел внутреннее расследование.

В ходе него стало известно, что в этих манипуляциях принимал участие тренер-методист клуба А.Мехтизаде. Сам Мехтизаде признал свою вину, после чего был освобожден от должности.

Отметим, что в связи с решением Дисциплинарного комитета АФФА А.Мехтизаде пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, из-за личного участия в манипуляции спортивными результатами матчей.