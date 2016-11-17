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    Названы арбитры матча между "Фенербахче" и "Галатасарай"

    Матчем будет управлять рефери ФИФА Джунейт Чакыр

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Названы арбитры предстоящего в XI туре Суперлиги Турции по футболу матча между "Фенербахча" и "Галатасарай".

    Как сообщает Report, матчем будет управлять рефери ФИФА Джунейт Чакыр.

    Ему будут помогать Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Четвертым судьей встречи будет Халис Озкахъя. Это станет 10-м назначением Дж.Чакыра на дерби между командами "Фенербахче" и "Галатасарай".

    Однако в этом сезоне он впервые будет управлять встречей.

    Отметим, что предстоящий 20 ноября матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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