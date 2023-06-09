Названа сумма, вырученная от благотворительного матча "Сабах" - "Бешикташ"

13 мая в Баку прошел благотворительный матч между футбольными клубами "Сабах" и "Бешикташ".

13 мая в Баку прошел благотворительный матч между футбольными клубами "Сабах" и "Бешикташ".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Азербайджана, доход от игры составил 718 019 манатов.

Данная сумма будет перечислена на счет благотворительной акции Bırakmam seni Türkiyem, запущенной клубом "Бешикташ".

Средства будут потрачены на строительство школы в пострадавшем от землетрясения регионе Турции.

Напомним, что благотворительный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился со счетом 3:3.