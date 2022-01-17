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Названа символическая сборная лучших игроков 2021 года по версии ФИФА

Названа символическая сборная лучших игроков 2021 года по версии ФИФА Стала известна символическая сборная лучших игроков года по версии ФИФА.
Футбол
17 января 2022 г. 23:07
Названа символическая сборная лучших игроков 2021 года по версии ФИФА

Стала известна символическая сборная лучших игроков года по версии ФИФА.

Как сообщает Report, церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария).

Cимволическая сборная лучших футболистов года по версии ФИФА выглядит следующим образом:

вратарь - Доннарумма («ПСЖ», Италия);

защитники - Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария»/«Реал», Австрия);

полузащитники - Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия);

нападающие - Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус»/«МЮ», Португалия).

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Версия на азербайджанском языке "The Best": 2021-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıb

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