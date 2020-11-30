Названа дата матча "Габала" – "Карабах"

Обнародовано расписание матчей XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Обнародовано расписание матчей XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матчи тура стартуют 5 декабря, первыми сыграют "Кешля" и "Сабаиль".

XII тур завершится 6 декабря встречей "Зиря" - "Сумгайыт". В тот же день "Габала" примет "Карабах" - чемпиона Премьер-лиги.

Премьер-лига Азербайджана, XII тур

5 декабря (суббота)

14:00. "Кешля" – "Сабаиль"

"ASK Арена”

16:00. "Сабах – "Нефтчи"

"Банк Республика Арена"

6 декабря (воскресенье)

14:00. "Габала – "Карабах"

Городской стадион Габалы

16:00. "Зиря" - "Сумгайыт"

Стадион спортивного комплекса Зиря.