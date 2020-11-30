Обнародовано расписание матчей XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, матчи тура стартуют 5 декабря, первыми сыграют "Кешля" и "Сабаиль".
XII тур завершится 6 декабря встречей "Зиря" - "Сумгайыт". В тот же день "Габала" примет "Карабах" - чемпиона Премьер-лиги.
Премьер-лига Азербайджана, XII тур
5 декабря (суббота)
14:00. "Кешля" – "Сабаиль"
"ASK Арена”
16:00. "Сабах – "Нефтчи"
"Банк Республика Арена"
6 декабря (воскресенье)
14:00. "Габала – "Карабах"
Городской стадион Габалы
16:00. "Зиря" - "Сумгайыт"
Стадион спортивного комплекса Зиря.