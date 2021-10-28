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Назначен временный главный тренер "Барселоны"

Назначен временный главный тренер "Барселоны" Серхи Бархуан назначен исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны", сообщает Report со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба.
Футбол
28 октября 2021 г. 16:22
Назначен временный главный тренер Барселоны

Серхи Бархуан назначен исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны", сообщает Report со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта представит Бархуана команде уже сегодня. Пресс-служба клуба подчеркивает временный статус назначения специалиста на пост главного тренера.

По данным СМИ, "Барселона" назначила временного главного тренера для того, чтобы Хави, который должен стать новым полноценным наставником каталонцев, имел время на расторжение контракта с катарским клубом "Аль-Садд".

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın müvəqqəti baş məşqçisi açıqlanıb

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