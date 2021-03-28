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Наставник Катара: Сумели преломить ход событий в очень тяжелом матче

Наставник Катара: Сумели преломить ход событий в очень тяжелом матче Поздравляю всех наших футболистов
Футбол
28 марта 2021 г. 00:39
Наставник Катара: Сумели преломить ход событий в очень тяжелом матче
Феликс Санчес

"Поздравляю всех наших футболистов. Все они старались, боролись, показали хороший футбол. Рад, что у меня есть игроки, способные проявить свой характер. Это очень важно, когда матчи проводятся через каждые три дня".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Катара Феликс Санчес, после победы в товарищеском матче над командой Азербайджана (2:1).

"Невозможно доминировать на поле все 90 минут. Мы плохо начали игру, теряли мяч, из-за чего были вынуждены обороняться. Но это было лишь частью игру. Начиная с 25-й минуты, мы стали играть так, как хотели, создавать голевые моменты. Заслужили гол, и во втором тайме добились желаемого. Сумели преломить ход событий в очень тяжелом матче", - заявил Санчес.

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Версия на азербайджанском языке Feliks Sançes: "Çox çətin oyunda dönüş etdik"

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