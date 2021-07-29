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Нападающий сборной Азербайджана перешел в португальский клуб

Нападающий сборной Азербайджана перешел в португальский клуб Футболист сборной Азербайджана и английского "Вулверхэмптона" Ренат Дадашов продолжит карьеру в Португалии.
Футбол
29 июля 2021 г. 23:46
Нападающий сборной Азербайджана перешел в португальский клуб
Ренат Дадашов

Футболист сборной Азербайджана и английского "Вулверхэмптона" Ренат Дадашов продолжит карьеру в Португалии.

Как передает Report, 22-летний нападающий перешел на правах аренды в клуб "Тондела".

Рассказывая о трансфере на официальном сайте клуба, молодой форвард сказал: "Доволен этим шагом в карьере. Я поговорил с семьей и друзьями. Решили, что этот вариант идеально подходит для меня".

Ренат Дадашов, у которого контракт с Вулверхэмптоном до лета 2023 года, ранее носил форму португальских клубов "Эшторил" и "Пакуш де Феррейра".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin hücumçusu Portuqaliya klubuna keçib

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